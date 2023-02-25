عرض سلع فاخرة عثر عليها داخل سفينة غرقت قبل 400 عام بهولندا.. ما المثير فيها؟

2023/02/25 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام 1660، غرقت سفينة تجارية هولندية قبالة ساحل تيكسل، أكبر جزر بحر الشمال.والآن، بعد قرابة أربعة قرون، تُعرض السلع الفاخرة التي خلّفتها السفينة الخشبية في هولندا، وذلك بفضل الغوّاصين الذين حملوا الكنز إلى السطح.

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