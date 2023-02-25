أغويرو يكشف عن هوية النادي الأقرب لضم ميسي

2023/02/25 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نجم منتخب الأرجنتين السابق، سيرخيو أغويرو عن النادي الذي يدرس زميله السابق وصديقه المقرب، ليونيل ميسي الانتقال إليه قريبا.وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021 قادما من برشلونة، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد […]

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