"احتجاز ثكنة".. الداخلية تصدر عقوبة بحق ضابط قام بتصرفات غير قانونية

2023/02/25 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم السبت، بمعاقبة واتخاذ الإجراءات

اللازمة بحق ضابط قام بتصرفات غير

قانونية".

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "وزير الداخلية، وجه الجهات

المخ

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