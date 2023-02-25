السوداني: الاتحادات والنقابات تمثل الوزارات الظل والظهير الساند لخطط الحكومة

2023/02/25 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، خلال ترأسه

الجلسة الأولى للّجنة العليا للتنسيق

بين مجلس الوزراء والاتحادات

والنقابات، أن الاتحادات والنقابات

تمثل الوزارات الظل والظهير الساند

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