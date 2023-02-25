الشيخ الخزعلي: العراقيون متمسكون بهويتهم الوطنية الثقافية والديني

2023/02/25 | 17:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال الأمين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ان العراقيون...

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