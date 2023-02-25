2023/02/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9qjcn8s-FhM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر .. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 34 في بغداد | الجزء الاول | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر .. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 34 في بغداد | الجزء الاول | تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).