تكليف مستشار للسوداني لشؤون الانتخابات

2023/02/25 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر حكومي اليوم السبت، بتكليف مستشار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشؤون الانتخابات.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تكليف عضو مجلس المفوضين السابق معتمد الموسوي مستشارا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لشؤون الانتخابات".

وتضمن البرنامج الحكومي للسوداني تعديل قانون الانتخابات خلال 3 أشهر، واجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد.

وكان السوداني قد اكد في تصريحات سابقة، ان الحكومة جاهزة لاجراء انتخابات مبكرة اذا ارتأى البرلمان والقوى السياسية ذلك.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد قال إنه اذا برزت الحاجة فلا مانع لإجراء انتخابات في حال كان الاستمرار بالنتائج الانتخابية الحالية لا تجدي نفعاً، لكن حتى الآن لم نصل الى هذه المرحلة ونحن نعتقد بان النتائج الانتخابية وما ترتب عليها من تشكيل الحكومة (الحالية) وما تقدمته ممكن ان تستمر الى نهاية الدورة البرلمانية

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