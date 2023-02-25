2023/02/25 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم) جدولُ ترتيب فرق الدوري المُمتاز بعد انتهاءِ الجولة الثامنة عشرة.أدناه جدول ترتيب الفرق:

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