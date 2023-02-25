النص الكامل لمشروع إعلان بغداد

2023/02/25 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي اقيم في العاصمة بغداد.

ادناه النص الكامل لإعلان بغداد:

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