التربية: مشروع التغذية المدرسية يستهدف 7 ملايين تلميذ

2023/02/25 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التربية، السبت، أن مشروع التغذية المدرسية يشمل نصف مليون تلميذ، ويستهدف 7 ملايين لغاية 2026 بالتنسيق مع منظمة اليونسيف.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، أن "الوزارة أطلقت مشروع التغذية المدرسية ليشمل قرابة النصف مليون تلميذ موزعين بين ألف و248 مدرسة في الأقضية والنواحي المستهدفة به"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف، أن "هذا المشروع يسهم بتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة من خلال الاعتماد على توريد مفردات السلة الغذائية الخاصة وإنعاش الأسواق المحلية في الأقضية المشمولة لاسيما أنه في عام 2022 تم تشغيل نحو 3000 آلاف عاطل عن العمل من كلا الجنسين وبمختلف الفئات العمرية والحالة الاجتماعية في المناطق الفقيرة المشمولة بالمشروع".

وتابع، أن "المشروع يعد من أهم المشاريع المنفذة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية"، موضحاً أن "الوزارة تسعى لشمول جميع التلاميذ ضمن المرحلة الابتدائية بالمشروع للسنوات المقبلة والبالغ عددهم سبعة ملايين تلميذ وبسقف زمني يستمر لغاية العام 2026 بما يتلاءم مع إقرار الموازنات السنوية وبحسب فقرات المنهاج الحكومي".

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