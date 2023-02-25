محافظ واسط يحدد أولويات خطة المشاريع للعام الحالي

2023/02/25 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، أولويات مشاريع خطة العام الحالي 2023.

وقال المياحي، للوكالة الرسمية إن” الأولوية عند إقرار موازنة 2023، ستكون لإكمال مشاريع البنى التحتية”، لافتاً إلى، أن” الخطة ستتوزع بواقع 50% مشاريع بنى تحتية و50% مشاريع استراتيجية”.وأضاف، أنه” سيتم تنفيذ مشاريع لعدد من الجسور والمستشفيات والمنشآت الحكومية، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء والحدائق العامة في المحافظة”.ولفت إلى، أن” المحافظة حالياً في طور إكمال خطتها للعام الحالي 2023، وبمجرد إقرار الموازنة العامة ستقدم رسمياً وستشمل مشاريع موزعة على عموم الأقضية والنواحي في واسط”.

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