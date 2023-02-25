انخفاض اسعار الدولار في بغداد وكردستان مع الإغلاق

2023/02/25 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 153000 الف دينار مقابل 100دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 152700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151700 دينار مقابل 100 دولار.

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