2023/02/25 | 17:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي...

ظهرت المقالة بولتون: ترامب سينسحب من الناتو حال الفوز بانتخاب 2024‏ أولاً على المسلة.

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