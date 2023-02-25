2023/02/25 | 17:59 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون: ترامب سينسحب من الناتو حال الفوز بانتخاب 2024) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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