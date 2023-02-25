نائب: مقترح لاعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة

2023/02/25 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد النائب المستقل محمد الزيادي، السبت، أن مشروع قانون موازنة 2023، سوف يصل إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.

وقال الزيادي، إن "مشروع قانون الموازنة فيصل مهم في دعم اقتصاد البلاد والبنية التحتية"، لافتا الى أن "الموازنة أحادية الجانب حيث انها تعتمد على بيع النفط".

وأضاف، أن "تغيير أسعار النفط بين الهبوط والارتفاع سيؤثر على الاقتصاد العراقي"، مبينا أن "هناك مقترحاً بأن يعتمد سعر بيع النفط بموازنة 2023 بحدود الـ 65 دولار للبرميل الواحد".

وتابع الزيادي في تصريح لوكالة "الغد برس" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الموازنة ستصل الى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي".

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