المرور العامة: نتوقع زحامات وسط بغداد تستمر 10 أيام

2023/02/25 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، أن أعمال صيانة ستجري لمجسر التسويق النفطي وسط بغداد تستمر 10 أيام ما يؤدي لزحامات مرورية.

وقالت المديرية في بيان، أن اعمال استبدال مفصل مجسر التسويق النفطي في السير القادم من تقاطع حماه بأتجاه تقاطع العما (أعلى ساحة الأسمنت) بدأت، حيث سيستمر العمل لمدة عشرة أيام ومن المتوقع ان تكون هناك كثافات مرورية اثناء الفترة الصباحية والمسائية للدوام الرسمي”.

ودعت إلى “سلك الطرق البديلة لتجنب الكثافة المحتملة”.

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