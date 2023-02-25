اعتقال 23 أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

2023/02/25 | 18:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت قيادة قوات الحدود ، السبت، القبض على (23) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وقالت القيادة في بيان “ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الأول اللواء العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (23) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية”.واضافت “تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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