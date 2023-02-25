متنبئ جوي يحذر من

2023/02/25 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، حدوث موجات زلازلية وهزات ارتدادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة داعياً الى اخذ الحيطة والحذر.

وقال الزيادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "الفترة القادمة ربما تشهد وقوع زلازلا تتبعه هزات ارتدادية في الدول المجاورة القريبة مناطق الخط الزلزالي في الأقسام الشمالية والشرقية من البلاد"، داعياً "السلطات والمواطنين الى اخذ الحيطة والحذر".

واضاف الزيادي، رغم ان "التنبؤ بحدوث الزلازل صعب جداً، الا ان العالم يشهد وقوع زلازلا منذ أسابيع، ومناطق الشرق الأوسط، بما فيها (إيران وتركيا المجاورة للعراق) معرضة للخطر".

يذكر ان هزات ارتدادية وقعت في وقت مبكرٍ من صباح، اليوم السبت، في مناطق اربيل وسهل نينوى بشدة 3.9 على مقياس ريختر دون حدوث اصابات او خسائر.

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