مصر.. ترحيل مرتضى منصور إلى السجن بقضية سب الخطيب

2023/02/25 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة قضائية)، السبت، بحبس الرئيس الجدلي لنادي الزمالك مرتضى منصور لمدة شهر واحد، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وخدش سمعة عائلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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