2023/02/25 | 18:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OgM9IXw2uqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بترودولار| هورامي: قطاع الطاقة في العراق مسيس وأكثر العقود والمشاريع غير مستدامة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج بترودولار| هورامي: قطاع الطاقة في العراق مسيس وأكثر العقود والمشاريع غير مستدامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).