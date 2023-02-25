"إنه أسطورة ليفربول".. يورغن كلوب يُشيد بمحمد صلاح

2023/02/25 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، باللاعب المصري محمد صلاح، مُشيراً إلى أن مساهمته فيما حققه الفريق في السنوات الماضية "لا يمكن قياسها".

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