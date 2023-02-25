2023/02/25 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد تقرير لإذاعة آسيا الحرة، بأن أولياء الأمور في كوريا الشمالية، تلقوا مؤخرا تحذيرا من عواقب قاسية تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود.ووفق التقرير، فقد عقدت اجتماعات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزعيم “كيم”: عقوبة قاسية لمشاهدي أفلام هوليوود المركز الخبري الوطني.

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