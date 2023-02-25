المياحي:أكثر من “الفي” قطعة أرض سكنية وزعت في قضاء الصويرة

2023/02/25 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ واسط، جميل المياحي، اليوم السبت، توزيع 2384 قطعة أرض سكنية بين المستحقين في قضاء الصويرة استجابة لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر المياحي في بيان، تلقاه/ المركز الخبري […]

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