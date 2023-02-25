العسومي: العراق القوي والموحد إضافة نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك

2023/02/25 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم السبت، أن العراق القوي والموحد يمثل إضافة نوعية إلى منظومة العمل العربي المشرك، مثمناً التضحيات الكبيرة التي تَحملها الشعب العراقي، من أجل التغلب على ما واجهه من تحديات شديدة التعقيد على مدار السنوات الماضية، من إرهاب وأزمات سياسية واقتصادية، وتدخلات خارجية في شئونه […]

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