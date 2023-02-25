واشنطن: العراق اشترى سندات أميركية بقيمة 18.31 مليار دولار خلال 2022 

2023/02/25 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شراءً للسندات الأميركية خلال العام الماضي.

وذكرت الوزارة في إحصائية على موقعها الرسمي، أن "العراق اشترى سندات أميركية خلال العام الماضي 2022 وابتداء من كانون الثاني ولغاية كانون الأول مقدار 18.31 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 81.38% ولتبلغ حيازته 40.814 مليار دولار، وليحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية التي كانت الأكثر شراءً السندات الأميركية خلال العام الماضي".

وأضافت، أن "الإمارات جاءت ثانياً من خلال شرائها سندات خلال عام واحد بمقدار 13.7 مليار دولار وبنمو بلغ 30.51%، تليها الكويت من خلال شرائها 2.1 مليار دولار وبنمو بلغ 4.53%، تليها السعودية من خلال شرائها 700 مليون دولار وبنمو بلغ 0.59%".

وأشارت إلى أن "السعودية كانت أكثر الدول العربية امتلاكاً للسندات الأميركية بقيمة بلغت 119.709 مليار دولار، تليها الإمارات بمقدار 58.50 مليار دولار تليها الكويت بمقدار 48.522 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا بمقدار 40.814 مليار دولار، تليه عمان بمقدار 6.860 مليارات دولار".

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