السامرائي يستقبل السوداني ويؤكد: العملية السياسية بحاجة للمزيد من التفاهم

2023/02/25 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث تحالف العزم، اليوم السبت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني آخر تطورات المشهد السياسي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستقبل تحالف العزم برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في منزل القيادي في التحالف احمد الجبوري "ابو مازن"، وبحضور عدد من نواب وقيادات التحالف، وبحث اللقاء سبل التعاون في سبيل إنجاح برنامج حكومة السيد السوداني الذي صوّت عليه البرلمان".

وأضاف: "أكد السامرائي خلال اللقاء ان العملية السياسية بحاجة للمزيد من التفاهم والتشارك والعمل الدؤوب بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين كون هذه المرحلة تعد فرصة لتصحيح المسار السياسي في البلاد".‎ وأشار المكتب الإعلامي الى انه "ناقش الاجتماع الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظة ديالى بحضور الشيخ عبد الخالق العزاوي".

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