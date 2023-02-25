جيروزاليم بوست الاسرائيلية: العراق سيحقق

2023/02/25 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

توقعت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم السبت، ان صفقات الغاز والنفط بين العراق مع الإمارات والصين، ربما تجعل العراق يحقق "استقلالية" أكبر بمجال الطاقة عن ايران.

الصحيفة قالت في عددها لليوم 25 من شباط، وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "العراق برغم ثرائه في حقول الغاز والنفط"، الا انه "لا يزال يستورد معظم حاجته من الغاز من إيران، ما يضعه في وضع اقتصادي وأمني محفوف بالمخاطر"، لكن "صفقات الغاز والنفط بين العراق مع الإمارات والصين، ربما تجعل العراق يحقق استقلالية أكبر بمجال الطاقة عن ايران".

واضافت الصحيفة، ان العراق أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، ويحتل المرتبة الـ12 باحتياطيات الغاز"، الا انه "يستورد 40٪من الغاز من ايران"، وهذا الواقع "يخلق مشاكل أمنية ومالية لبغداد تشبه المشاكل التي واجهتها المانيا والاتحاد الاوروبي بالاعتماد على الغاز الروسي".

واوضحت الصحيفة، ان "صناعة النفط في العراق تواجه مشكلة خطيرة مرتبطة بالفساد المتفشي"، حيث ان "شركات النفط (متعددة الجنسيات) ومزودو الخدمات اللوجستية لحقول النفطية، عانت على مر السنوات من أجل الدخول في صفقات"، معللة الاسباب لـ"عوامل بيروقراطية معقدة في وزارة النفط العراقية"، منوهةً الى ان "انتاج النفط العراقي وصادراته بهذه الطريقة، تسبب في خلق نظام سياسي بيروقراطي يتسم بعدم الفاعلية وتشوبه عدم الكفاءة والمحسوبية".

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