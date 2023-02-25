التربية النيابية تكشف عن مشروع لبناء ثمانية الاف مدرسة في العراق

2023/02/25 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة التربية النيابية، السبت، عن قرب إطلاق مشروع صندوق للتنمية لبناء ثمانية الاف مدرسة في عموم البلاد، مبينة ان البلاد بحاجة الى 5 سنوات لانهاء الازدواج والاختناق في المدارس.

وقالت عضو اللجنة النائب زيتون الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, إن “العراق بحاجة إلى إنشاء 8 ثمانية آلاف مدرسة، وهذا العدد لايمكن أن ينجز وفق الإمكانيات المحدودة للدولة وميزانياتها السنوية في غضون عام أو عامين، إذ تحتاج إلى مدة لاتقل عن خمسة أعوام لبناء هذه المدارس لفك الدوام المزدوج” .

وأضافت أن “عدد الطلبة في تزايد، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لإنجاز أبنية مدرسية جديدة سنويا “، مبينة أن “هذا الملف ممكن أن يعالج من خلال إنشاء (صندوق التنمية) الذي يعتمد على سد حاجة البلد للمؤسسات التعليمية أو الصحية من خلال خطط الاستثمار أو الدفع بالآجل من أجل اختصار الوقت وحل أزمات البنى التحتية المترتبة على مر الأعوام الماضية.

وأوضحت أنه ” من المؤمل اعتماد هذه الخطة والتوجه نحو الشركات الاستثمارية ويكون الدفع لها بالآجل على شكل أقساط أو دفعات مالية لإنشاء مؤسسات جديدة ورفدها بملحقات فنية ولوجستية وتجهيزها بالكامل، منوهة بأن هذا الصندوق يهدف لمعالجة الخلل في نقص المؤسسات الخدمية” .

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