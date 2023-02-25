النزاهة تعلن تنفيذ (4) عمليات ضبط في عدد من دوائر محافظة واسط

2023/02/25 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومخالفاتٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة واسط.

الدائرة أشارت في بيان صحفي إلى وجود مُخالفاتٍ في تنفيذ إشاراتٍ مروريَّةٍ ضمن مشروع إنشاء إشاراتٍ ضوئيَّةٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة العزيزيَّة، وضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بالمشروع البالغة كلفته (70,000,000) مليون دينار من قبل فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، على خلفيَّة عدم قيام البلديَّة بتنظيم عقدٍ مع المكتب المُنفِّذ وإحالة كامل المبلغ إليه؛ خلافاً لتعليمات التنفيذ “أمانة” التي تنصُّ على إحالة 40% فقط من المشروع، إضافة إلى عدم استيفاء مبالغ تأمينات حسن التنفيذ من المكتب المُنفِّذ، يشار الى ان الهيئة اعلنت خلال الشهر الجاري رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ إشاراتٍ مُروريَّةٍ في مُديريَّة بلديَّة النعمانيَّة.

الفريق نفَّذ عمليَّـتين في دوائر الصحَّة، أولاهما في مستشفى النعمانيَّة أسفرت عن ضبط (15) ختماً و(17) دفتر وصولاتٍ فارغة تعود إلى محلاتٍ مختلفةٍ بحوزة لجنة الصيانة في المستشفى، مُبيّنةً أنَّ أعضاء اللجنة يستخدمونها في إدراج أسعارٍ مبالغٍ فيها بعد شراء أي مواد أو تجهيزاتٍ تتعلق بصيانة المستشفى، فضلاً عن تحرير وصولاتٍ وهميَّةٍ وصرف مبالغها عن طريق حسابات المستشفى لمصلحتهم الشخصيَّة.

أمَّا العمليَّة الأخرى، فتمَّ تنفيذها في مركز الجوز الصحيِّ ضمن قطاع صحَّة الصويرة، بعد ضبط أوليات أوامر إداريَّةٍ وسجلات العجلات والطلبيَّات الخاصَّة بها، فضلاً عن سجلات الوارد والغيابات؛ لوجود تلاعبٍ وحكٍّ وشطبٍ فيها من قبل ثلاثةٍ من مُوظَّفي المركز.

وأفادت بقيام مسؤول شعبة الزراعة في ناحية سيّد الشهداء بتزويد مجموعةٍ من الفلاحين بكتب تجهيز بذور الحنطة الإضافيَّة لمرَّتين، إلى الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور/ فرع الصويرة وإلى شركة ما بين النهرين العامَّة – جرف الندَّاف، خلافاً للقانون.

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