"المقصود مكة" وليس العراق.. رئيس مجلس الشوري السعودي يثير تفاعلا بتفسيره آية قرآنية

2023/02/25 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رئيس مجلس الشوري السعودي، الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية، بعد تناقل فيديو مداخلته للتعقيب على ما ذكره رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، السبت.

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