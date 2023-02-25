2023/02/25 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة البيئة، اليوم السبت، سلبيات الصيد العشوائي والجهات المسؤولة عن ملاحقة مُرتكبيه.وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أنعم ثابت خليل، في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيئة تحدد سلبيات الصيد العشوائي وملاحقتة مرتكبيه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تحدد سلبيات الصيد العشوائي وملاحقتة مرتكبيه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تحدد سلبيات الصيد العشوائي وملاحقتة مرتكبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).