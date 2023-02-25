2023/02/25 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن جهات حاولت تضخيم حدث ارتفاع سعر صرف الدولار لتشويه صورة الحكومة. وقال الشيخ الخزعلي في كلمة له خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ الخزعلي: العراقيين أكدوا وفائهم للمرجعية بتلبيتهم فتوى الجهاد المركز الخبري الوطني.

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