2023/02/25 | 19:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، عن ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومخالفاتٍ في...

ظهرت المقالة بلدية العزيزية ترتكب مخالفات بتنفيذ إشارات مرورية بكلفة 70 مليون دينار أولاً على المسلة.

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