2023/02/25 | 19:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بين الدول...

ظهرت المقالة العراق أولاً بقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للسندات الأمريكية أولاً على المسلة.

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