عريضة للمطالبة بإطلاق سراح صحفي جزائري تتخطى عشرة آلاف توقيع

2023/02/25 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّت عريضة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تطالب بإطلاق سراح الصحافي الجزائري إحسان القاضي المودع الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويل غير مشروع، السبت عتبة عشرة آلاف توقيع.

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