أمطار في المحافظات العراقية ابتداءً من يوم غد الاحد مع درجات حرارة عشرينية - عاجل

2023/02/25 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، هطولاً للامطار اقصى شمال البلاد واقصى الجنوب مع فرص لتساقطها في مناطق الفرات الاوسط ابتداءً من يوم غد الاحد.

وقال عطية، في منشور له على منصة "فيس بوك"، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "الاقمار الاصطناعية تظهر سحباً تتجه الى اقصى شمال البلاد واقصى الجنوب قادمةً من الغرب والجنوب الغربي".

واكد عطية، ان" الغيوم ستتكثف مساء اليوم لتكون هناك فرصاً لهطول الامطار صباح يوم الاحد في محافظات البصرة والناصرية وفرصاً لتساقطها على مناطق متعددة من الفرات الاوسط".

واضاف عطية، فيما يخص درجات الحراة فلن "يكون هناك تغييراً، وهي مستمرة بالارتفاع لتسجل نهاية الاسبوع الجاري (30) درجة مئوية" منوهاً الى ان "الاجواء ستكون دافئة نسبياً نهاراً، وباردة نسبيا مع الاعتدال ليلاً"، لافتاً الى ان "الرياح ستكون جنوبية غربية ساكنة في اغلب مدن البلاد يوم الاحد، لتتحول في اول ساعات الاثنين الى شمالية غربية معتدلة تصل سرعتها الى (35) كم في الساعة"

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