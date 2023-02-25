الفتح: نجاح العراق بإعادة سوريا لمحيطها العربي يدل على الامكانية الدبلوماسية

2023/02/25 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, السبت، نجاح العراق في إعادة سوريا لمحيطها العربي بعد مشاركتها في مؤتمر البرلمانات العربية ببغداد، مبينا ان المحور الدبلوماسي العراقي بات لاعبا أساسيا في المنطقة.

وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق نجح بشكل كبير في إعادة سوريا الى حضن المجتمع العربي من خلال مشاركتها بمؤتمر البرلمانات العربية المنعقد في بغداد خاصة بعد فشل حضورها بمؤتمر الجزائر السابق”.

وأضاف ان “نجاح العراق بعودة سوريا خلال مشاركتها بمؤتمر البرلمانات العربية يؤكد على دوره الإيجابي في المنطقة ولما تمتلكه بغداد من إمكانيات لحلحلة ومعالجة التصدعات في الموقف العربي والإقليمي” .

وتابع البلداوي ان “سوريا واحدة من الدول المهمة في محور المقاومة المتصدي للكيان الصهيوني ولها اثر كبير في القرار العربي اتجاه الكيان الصهيوني “.

وأشار الى ان ” العراق أصبح اليوم القطب المهم في تقريب وجهات النظر بين الدول الإسلامية خاصة دوره الإيجابي في الوساطة بين السعودية وايران”.

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