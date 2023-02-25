2023/02/25 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت، بتسهيل إجراءات قبول الطلبة الأجانب في الدراسات الأولية والعليا.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن” وزير التعليم العالي والبحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلبة الأجانب في الدراسات الأولية والعليا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلبة الأجانب في الدراسات الأولية والعليا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبودي يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلبة الأجانب في الدراسات الأولية والعليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).