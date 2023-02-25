شاخوان يؤكد ضرورة مواصلة الحوار العربي: لنوحد الرؤى تجاه القضايا الساخنة

2023/02/25 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم السبت،ضرورة مواصلة الحوارات بين أعضاء الاتحاد البرلماني العربي لتوحيد الرؤى تجاه الملفات والقضايا الإقليمية الساخنة.وذكر مكتب عبدالله في بيان، تلقاه/ المركز الخبري […]

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