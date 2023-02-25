2023/02/25 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير: آلاف الأسر تنتظر إنصافها من مآسي المساءلة والعدالة بغداد – الزمان طالب الخبير القانوني عبد الخالق الشاهر ،مجلس النواب والادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى ،بانصاف الاف الارامل والايتام من مآسي قانون المساءلة والعدالة.وقال في مناشدة تلقتها (الزمان) امس ان (سبق وأن خسرت دعاوى امام القضاء الإداري بصدد الحقوق التقاعدية لاعضاء الفروع ،وكنت […]

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