التخطيط: نسبة البطالة تبلغ 16.5% والحكومة اتخذت إجراءات لخفض معدلاتها

2023/02/25 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التخطيط، السبت، آخر إحصائية لنسبة البطالة في العراق، فيما لفتت إلى وجود إجراءات لتقليلها وخلق فرص عمل جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "نسبة البطالة بلغت 16.5% من إجمالي السكان بسوق العمل الذين هم بعمر 18 إلى 63 عاماً، بحسب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بنهاية عام 2021 ومطلع عام 2022".

وأضاف، أن "نسبة البطالة بين الشباب تتباين بحسب الفئات العمرية حيث ترتفع عند الذين هم بعمر 18 عاماً إلى 25 أو 30 عاماً بحوالي 20% وتنخفض عند الذين هم بعمر 30 و45 و 50 عاماً".

وتابع، أن "الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة البطالة من بينها توفير القروض وإلزام الشركات الاستثمارية بتشغيل العراقيين بنسبة لا تقل عن 50% من عمالتها وكوادرها"، مبيناً أن "هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في خفض معدلات البطالة بالبلاد".

وأشار، إلى أن "المشاريع الكبيرة التي تخطط الحكومة لتنفيذها ستسهم أيضاً في إيجاد فرص كثيرة للعاطلين عن العمل".

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