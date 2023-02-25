سيرخيو أغويرو يثير الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي: يفكر في الانتقال إلى هذا النادي

2023/02/25 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار سيرخيو أغويرو، لاعب منتخب الأرجنتين السابق، الجدل حول مستقبل مواطنه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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