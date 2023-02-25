كربلاء.. اجتماع أمني لبحث خطة تأمين الزيارة الشعبانية

2023/02/25 | 20:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً أمنياً في قيادة عمليات كربلاء لبحث الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية.وذكرت مكتب الوزير في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الشمري، ترأس اليوم السبت، مؤتمراً أمنياً موسعاً في قيادة عمليات كربلاء المقدسة، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية وتفاصيلها، بحضور محافظ كربلاء […]

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اجتماع أمني لبحث خطة تأمين الزيارة الشعبانية أولاً على ايرث نيوز.

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