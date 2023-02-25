استهداف الكفاءات العراقية.. هل سيدفعها للهجرة مجددا؟

2023/02/25 | 20:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتخوف عدة أوساط أكاديمية وعلمية في العراق من موجة هجرة جديدة للكفاءات خارج البلاد عقب موجة استهدافات طالت العديد من الأطباء وأساتذة الجامعات والخبراء، وهو ما يدق ناقوس الخطر من جديد.

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