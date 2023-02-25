2023/02/25 | 20:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على طريقة فيلم (الأب الروحي).. مجهول يرسل رأس خنزير إلى مقر نادي سامبدوريا ويهدد الإدارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/25 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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