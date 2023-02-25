شاهد بالفيديو.. برلمانات الدول العربية تؤكد دعمها للعراق في مساعيه للاستقرار وملفات اخرى في نشرة الـ 8

2023/02/25 | 20:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NcDCpBPv23E

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