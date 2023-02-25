الداخلية تبحث عمن لديه معلومات عن الاطفال المعنفين من والدهم

2023/02/25 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعت الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية اليوم السبت، المواطنين ممن لديهم معلومات عن الاطفال الظاهرين في مقطع فيديو وهم يتعرضون للتعنيف من قبل والدهم، الى الاتصال بالخط الساخن للشرطة المجتمعية.

وقالت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تهيب بالمواطنين الكرام ممن لديه أية معلومات عن الطفلين المرفقة صورتهما أو ذويهما، والذين ظهرا في احد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يتعرضان الى التعنيف الاتصال بالخط الساخن المجاني للشرطة المجتمعية ٤٩٧، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين".

واكدت انها "تتابع قضيتهما، وتأمل ممن لديه أي معلومات تزويدها بها".

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق الرسمي باسم هيئة رعاية لطفولة العقيد عزيز ناصر في منشور له في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إن "وزارة الداخلية تؤكد متابعتها لمقطع فيديو لأب يعذب اطفاله".

وانتشر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أب بممارسة التعذيب الجسدي لأبنائه.

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