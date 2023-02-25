2023/02/25 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، القبض على متاجرَين بالأعضاء البشرية في بغداد وآخر بالمخدرات في الديوانية.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد ومن خلال كمين محكم، من القاء القبض على متَّهمين اثنين يتاجران بالبشر والاعضاء البشرية في منطقة حي اور ببغداد، إذ جرى ضبطهما بالجرم المشهود وهما يقومان ببيع ابنتهما البالغة من العمر سنتان، وجرى القبض بالتنسيق مع الفرقة الخامسة - شرطة اتحادية، وسُلم المتهمان الى الجهات المختصة".

وأضافت أن "مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتعاون مع شؤون المخدرات ألقت القبض على تاجر كبير للمخدرات في محافظة الديوانية، صادرة بحقه مذكره قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات".

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