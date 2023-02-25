2023/02/25 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت احصائيات مختصة اليوم السبت، عن استقبال الاسواق العالمية خلال العام الماضي 2022 اكثر من 13 مليون برميل نفط يوميا من 4 دول، من بينها العراق.

وبحسب إحصائيات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، واطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن "متوسط كمية صادرات النفط التي استقبلتها الأسواق العالمية من 4 دول عربية مُصدرة للخام (السعودية والعراق والكويت والجزائر) قد ارتفع إلى 13.35 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2022)، مقابل متوسط بلغ 11.61 مليون برميل يوميًا في 2021".

وجاءت زيادة صادرات النفط للدول العربية خلال العام الماضي، مع ارتفاع الطلب العالمي على الخام إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وسط زيادة استهلاك النفط عالميًا بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الأخير من 2022.

وبلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام إلى السوق العالمية نحو 3.7 مليون برميل يوميًا في 2022، مقابل 3.43 مليون برميل يوميًا في 2021.

وسجّل شهر أبريل/نيسان 2022، أعلى كمية من صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي بلغت 3.83 مليون برميل يوميًا، ثم شهر أكتوبر/تشرين الأول بكمية وصلت إلى 3.76 مليون برميل يوميًا.

بينما شهد مارس/آذار الماضي أقل مستوى لصادرات النفط العراقي خلال العام الماضي بنحو 3.6 مليون برميل يوميًا، وتلاه شهر يناير/كانون الثاني، بنحو 3.62 مليون برميل يوميًا.

وقفزت إيرادات العراق من صادرات النفط خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 دول عربية بينها العراق زوّدت العالم بأكثر من 13 مليون برميل نفط يوميًا خلال 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 دول عربية بينها العراق زوّدت العالم بأكثر من 13 مليون برميل نفط يوميًا خلال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).