المالكي: الحكومة من دون إسناد القوى السياسية لن تنجح

2023/02/25 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان الحكومة من دون...

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