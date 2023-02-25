بينهم إرهابيون..شرطة نينوى تُطيح بـ 56 مطلوباً للقضاء

2023/02/25 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، إلقاء القبض على 56 متهماََ، بقضايا جنائية وقضايا أخرى مختلفة بينهم إرهابيين أثنين من عناصر “داعش” الإرهابي.وقالت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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